Yaz saati uygulaması bitecek mi? Kış saati uygulaması geliyor mu? Saatler ne zaman geri alınacak?
Türkiye'nin gündeminde şu sıralar saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusu yer alıyor. Avrupa ve dünyanın bazı ülkeleri yakın zamanda kış saati uygulamasına geçecek. Hükümetin nasıl bir karar alacağı merak edilirken "Saatler geri alınacak mı" sorusu sıklaşıyor.
Ekim ayının gelişi ile birlikte kış saati uygulamasının gelip gelmeyeceği gündem olmuştu. Ekim ayı ilerlerken konu hakkındaki araştırmalar hızlanıyor. Özellikle öğrenciler ve veliler yaz saati uygulamasının bitmesini isterken vatandaşlar sıkça "Saatler geri alınacak mı" diye soruyor.
Bu yıl saatler geri alınacak mı?
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından konu hakkında bir açıklama gelmedi. Yaz saati uygulamasının bu yıl da devam edeceği tahmin ediliyor. Yakın zamanda olumlu ya da olumsuz anlamda açıklama yapılması bekleniyor.
Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?
Avrupa'da yaz saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü son bulacak. Amerika'da ise 2 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek. Uygulama sonrası Türkiye ile Avrupa arasındaki fark 2 saate çıkacak.