Google Haberler

Yeni düzenleme yürürlükte: 8 haftalık ek doğum izni kimleri kapsıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum iznine ilişkin yeni düzenlemeyle annelere 8 haftalık ek izin hakkı tanındığını açıkladı. Buna göre, 1 Nisan 2026 itibarıyla doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan anneler, 10 iş günü içinde başvurmaları halinde bu haktan yararlanabilecek.

Yeni düzenleme yürürlükte: 8 haftalık ek doğum izni kimleri kapsıyor? - Resim: 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni sürelerine ilişkin yeni düzenlemeyle annelere ek hak tanındığını açıkladı.

1 8
Yeni düzenleme yürürlükte: 8 haftalık ek doğum izni kimleri kapsıyor? - Resim: 2

Buna göre, belirli şartları taşıyan anneler 8 haftalık ilave izin imkanından yararlanabilecek.

2 8
Yeni düzenleme yürürlükte: 8 haftalık ek doğum izni kimleri kapsıyor? - Resim: 3

Yeni uygulamaya göre, 1 Nisan 2026 itibarıyla doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde ek izin hakkı elde edebilecek.

3 8
Yeni düzenleme yürürlükte: 8 haftalık ek doğum izni kimleri kapsıyor? - Resim: 4

Bakan Göktaş, konuya ilişkin açıklamasında, "1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabiliyor. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, iş-aile yaşamını dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her koşulda annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

4 8
Yeni düzenleme yürürlükte: 8 haftalık ek doğum izni kimleri kapsıyor? - Resim: 5

3 soruda 8 haftalık ek ilave doğum izni

Bakan Göktaş, ayrıca paylaşımında, "3 soruda" başlığıyla 8 haftalık ilave doğum iznine ilişkin merak edilenlere de yer verdi.

Buna göre 3 soru ve cevapları şöyle:

5 8
Yeni düzenleme yürürlükte: 8 haftalık ek doğum izni kimleri kapsıyor? - Resim: 6

Kimler yararlanabilir?

1 Nisan 2026 itibarıyla, doğum iznini tamamlamış, ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan tüm anneler bu haktan yararlanabilir.

6 8
Yeni düzenleme yürürlükte: 8 haftalık ek doğum izni kimleri kapsıyor? - Resim: 7

8 haftalık ilave doğum izni nasıl hesaplanır?

Hedef tarih, 1 Nisan 2026 (Kanun'da esas alınan tarih). Hedef süre, 24 hafta eşittir 168 gün. 1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün sayılır. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler izinden yararlanabilir. Yasal şart, 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan anneyi kapsar.

7 8
Yeni düzenleme yürürlükte: 8 haftalık ek doğum izni kimleri kapsıyor? - Resim: 8

Başvuru süreci nasıl işler?

1 Nisan 2026 itibarıyla doğum iznini tamamlamış ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan tüm anneler yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabilirler.

8 8