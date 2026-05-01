Yeni düzenleme yürürlükte: 8 haftalık ek doğum izni kimleri kapsıyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum iznine ilişkin yeni düzenlemeyle annelere 8 haftalık ek izin hakkı tanındığını açıkladı. Buna göre, 1 Nisan 2026 itibarıyla doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan anneler, 10 iş günü içinde başvurmaları halinde bu haktan yararlanabilecek.
Bakan Göktaş, konuya ilişkin açıklamasında, "1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabiliyor. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, iş-aile yaşamını dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her koşulda annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
3 soruda 8 haftalık ek ilave doğum izni
Bakan Göktaş, ayrıca paylaşımında, "3 soruda" başlığıyla 8 haftalık ilave doğum iznine ilişkin merak edilenlere de yer verdi.
Buna göre 3 soru ve cevapları şöyle:
Kimler yararlanabilir?
1 Nisan 2026 itibarıyla, doğum iznini tamamlamış, ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan tüm anneler bu haktan yararlanabilir.
8 haftalık ilave doğum izni nasıl hesaplanır?
Hedef tarih, 1 Nisan 2026 (Kanun'da esas alınan tarih). Hedef süre, 24 hafta eşittir 168 gün. 1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün sayılır. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler izinden yararlanabilir. Yasal şart, 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan anneyi kapsar.
Başvuru süreci nasıl işler?
1 Nisan 2026 itibarıyla doğum iznini tamamlamış ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan tüm anneler yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabilirler.