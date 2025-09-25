Yeni görevlerine sürünerek başladılar

Dusit Sarayı'nda düzenlenen törende, Başbakan ve aynı zamanda İçişleri Bakanı olarak görev yapacak olan Anutin Charnvirakul ile beraberindeki 36 kabine üyesi, Kral Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın huzurunda yemin ederek göreve başladı.