Yeni görevlerine sürünerek başladılar

Tayland'da yeni Başbakan Anutin Charnvirakul ve kabine üyeleri, Kral'ın huzurunda yere kapanarak saygı duruşunda bulundu.

Tayland'da yeni hükümet törende Kral Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın huzuruna çıktı.

Dusit Sarayı'nda düzenlenen törende, Başbakan ve aynı zamanda İçişleri Bakanı olarak görev yapacak olan Anutin Charnvirakul ile beraberindeki 36 kabine üyesi, Kral Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Tayland geleneklerine uygun olarak gerçekleşen törende tüm kabine üyeleri, yere kapanarak Kral ve Kraliçe için saygı duruşunda bulundu.

Törende konuşan Kral Vajiralongkorn, Başbakan Charnvirakul ve kabine üyelerine görevlerinde azim ve kararlılık diledi.

Dusit Sarayı'nda gerçekleşen törenin ardından yeni kabine, Hükümet Konağı'nda ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Hükümetin, önümüzdeki günlerde parlamentoya politika bildirisiyle sunmasının ardından resmi çalışmalara başlaması bekleniyor.

