Yeni KYK burs ve kredi ücreti belli oldu mu? 2025 GBS öğrenim kredisi ne kadar?
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Başvuru işlemleri 17 Ekim'e kadar devam edecek. Üniversite öğrencileri bir yandan başvuru yaparken diğer yandan öğrenim kredisinin tutarını araştırıyor. Bugün sıkça "Yeni KYK burs ve kredi ücreti belli oldu mu", "2025 GBS öğrenim kredisi ne kadar" sorusu geliyor.
Uzun zamandır beklenen haber bugün geldi. 2025 KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. Öğrenciler işlemlerini yoğun şekilde yapıyor. Bugün sıkça gelen sorulardan biri de "2025 GBS öğrenim kredisi ne kadar" şeklinde...
Yeni KYK burs ve kredi ücreti belli oldu mu?
Yeni KYK burs ve kredi ücreti henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda yeni tutarları açıklaması bekleniyor.
2025 GBS öğrenim kredisi ne kadar?
2024'te açıklanan KYK öğrenim kredisi tutarları şu şekilde: Önlisans ve Lisans öğrencileri için 3.000 TL. Yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL. Doktora öğrencileri için ise 9.000 TL.