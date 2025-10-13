Yeni KYK burs ve kredi ücreti belli oldu mu? 2025 GBS öğrenim kredisi ne kadar?

Uzun zamandır beklenen haber bugün geldi. 2025 KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. Öğrenciler işlemlerini yoğun şekilde yapıyor. Bugün sıkça gelen sorulardan biri de "2025 GBS öğrenim kredisi ne kadar" şeklinde...