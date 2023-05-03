Yeni Zigana Tüneli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden biri olan Zigana Tüneli'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden biri olan Zigana Tüneli'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 1 | 7

Zigana Tüneli, Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini katbekat artıracak, ülkenin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden biri. 2 | 7

Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan bir tünel. 3 | 7