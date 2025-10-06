YKS 2025 ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak, ne zaman açıklanır?
Yeni haftanın ilk günü ve YKS ek tercih sonuçları için yoğun bir araştırma söz konusu... On binlerin gözü yine ÖSYM'ye çevrildi. Kurumun sitesi sıkça ziyaret ediliyor ve "YKS 2025 ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.
YKS ek tercih başvuruları üzerinden 6 gün geçti ve bugün pazartesi günü olması nedeniyle bir duyuru bekleniyor. Beklentiler her geçen dakika artarken üniversite adayları "YKS 2025 ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırmış durumda...
YKS ek tercih sonuç tarihi ÖSYM'den paylaşıldı mı?
ÖSYM sonuçlar için bir tarih belirtmedi. 2024 yılında başvurular 11 Eylül'de son bulmuş sonuçlar 19 Eylül'de açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2025 YKS ek tercih sonuçlarının 8 Ekim'de ilan edilmesi beklenir.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.