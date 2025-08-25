YKS 2025 taban puanları: Üniversite 2-4 yıllık taban puanları ve başarılı sıralaması

YKS tercih işlemleri 13 Ağustos'ta sona ermiş adaylar sonuçlara odaklanmıştı. ÖSYM bu sabah sonuçları ilan etti. ÖSYM'nin resmi sitesi ziyareti akınına uğrarken şimdi yüz binler taban puanlarını öğrenmeye çalışıyor.

YKS 2025 taban puanları açıklandı mı?

ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına ilişkin katılım istatistiklerini yayımladı.

Başvuru ve katılım rakamları

TYT oturumu için 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu. Bunlardan 2 milyon 351 bin 641’i sınava katılırken, 209 bin 8 aday sınava girmedi. 244 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

AYT oturumuna 1 milyon 721 bin 57 kişi başvurdu. Katılım sağlayan aday sayısı 1 milyon 549 bin 940 olurken, 171 bin 117 kişi sınava girmedi. 57 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

YDT oturumunda ise başvuru sayısı 215 bin 451 oldu. Bu oturumda 156 bin 40 aday sınava girerken, 59 bin 411 kişi katılım göstermedi. 10 adayın sınavı geçersiz kabul edildi.

Geçerli sınav sayıları

Tüm oturumlarda sınavı geçerli sayılan adayların toplamı:

TYT: 2 milyon 351 bin 397

AYT: 1 milyon 549 bin 883

YDT: 156 bin 30



