YKS 2025 taban puanları: Üniversite 2-4 yıllık taban puanları ve başarılı sıralaması
YKS 2025 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların ilanı ile birlikte tercih yapan adaylar ÖSYM'nin resmi sitesine akın etti. Adaylar bir yandan sonuçları öğrenmeye çalışırken bir yandan da YKS 2025 taban puanlarını incelemek istiyor. İşte konuya dair bilgiler...
YKS tercih işlemleri 13 Ağustos'ta sona ermiş adaylar sonuçlara odaklanmıştı. ÖSYM bu sabah sonuçları ilan etti. ÖSYM'nin resmi sitesi ziyareti akınına uğrarken şimdi yüz binler taban puanlarını öğrenmeye çalışıyor.
YKS 2025 taban puanları açıklandı mı?
ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına ilişkin katılım istatistiklerini yayımladı.
Başvuru ve katılım rakamları
TYT oturumu için 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu. Bunlardan 2 milyon 351 bin 641’i sınava katılırken, 209 bin 8 aday sınava girmedi. 244 adayın sınavı geçersiz sayıldı.
AYT oturumuna 1 milyon 721 bin 57 kişi başvurdu. Katılım sağlayan aday sayısı 1 milyon 549 bin 940 olurken, 171 bin 117 kişi sınava girmedi. 57 adayın sınavı geçersiz sayıldı.
YDT oturumunda ise başvuru sayısı 215 bin 451 oldu. Bu oturumda 156 bin 40 aday sınava girerken, 59 bin 411 kişi katılım göstermedi. 10 adayın sınavı geçersiz kabul edildi.
Geçerli sınav sayıları
Tüm oturumlarda sınavı geçerli sayılan adayların toplamı:
TYT: 2 milyon 351 bin 397
AYT: 1 milyon 549 bin 883
YDT: 156 bin 30
YKS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM saat 09.45'te yaptığı duyuru ile sonuçları ilan etti. Kurum'dan yapılan açıklamada "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır." denildi.
