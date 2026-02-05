YKS 2026 kılavuzu yayımlandı mı? YKS başvurusu ne zaman başlıyor?
YKS 2026 başvuruları 6 Şubat'ta başlıyor. Gözler kılavuz için ÖSYM'de... Adaylar sürekli olarak araştırma içerisinde ve "YKS 2026 kılavuzu yayımlandı mı" sorusu ağır basıyor. İşte detaylar...
Üniversite sınavı milyonların geleceğini tayin ediyor. Bu yıl da sınav 20 Haziran'da gerçekleşecek. Önemli konulardan biri başvurular... Yüz binlerce kişi yarın başvurularını yapacak. Peki kılavuz ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?
YKS 2026 kılavuzu yayımlandı mı?
ÖSYM 2026 YKS kılavuzunu erişime henüz açmadı. Geçen yıl kılavuz saat 14.45'te yayımlanmıştı. Bu yıl da gözler 6 Şubat saat 14.45'te olacak.
Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
Başvurular 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'a kadar devam edecek. Geç başvurular ise 10-12 Mart tarihlerinde yapılacak.
YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 2025'te 450 liraydı. Bu yılki başvuru ücretleri kılavuzun yayımlanması ile birlikte belli olacak.