YKS 2026 soru ve cevap anahtarı yayımlandı! TYT, AYT, YDT soruları ve cevapları için tıklayınız

Bugün Türkiye'nin gündemi yine YKS... AYT oturumuna 1 milyon 628 bin 200 aday, YDT'ye ise 203 bin 679 aday katıldı. Dün de yaklaşık 2 buçuk milyon kişi sınavda ter döktü. En önemli hususlardan biri YKS soruları... Adaylar yaptıkları doğru ve yanlış sayısını öğrenmek isterken ÖSYM sabırsız bekleyişe az önce son verdi.