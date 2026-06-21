YKS 2026 soru ve cevap anahtarı yayımlandı! TYT, AYT, YDT soruları ve cevapları için tıklayınız
ÖSYM yaptığı duyuru ile YKS (TYT, AYT, YDT) soru ve cevap anahtarının yayımladı. Şimdi yüz binler ÖSYM'nin sayfasına akın ediyor.
Bugün Türkiye'nin gündemi yine YKS... AYT oturumuna 1 milyon 628 bin 200 aday, YDT'ye ise 203 bin 679 aday katıldı. Dün de yaklaşık 2 buçuk milyon kişi sınavda ter döktü. En önemli hususlardan biri YKS soruları... Adaylar yaptıkları doğru ve yanlış sayısını öğrenmek isterken ÖSYM sabırsız bekleyişe az önce son verdi.
2026 YKS soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ÖSYM'den yapılan açıklamada "20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır" denildi.
2026-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için tıklayınız
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Saat konusunda ise herhangi bir duyuru yapılmadı. Üniversite tercih tarihleri ise henüz takvimde yer almıyor.