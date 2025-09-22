YKS ek tercih başladı mı, başvuruları ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu?
YKS ek tercih başvuruları için artık eli kulağında diyebiliriz. ÖSYM her an için duyuru yapabilir. On binlerce aday heyecanla açıklama beklerken bugün haftanın yeni günü olması vesilesiyle "YKS ek tercih başvuruları ne zaman" sorusu hızlanmış durumda...
YKS ek tercih sonuçlarının üzerinden yaklaşık 1 ay geçti. Boşta kalan on binlerce üniversite adayı ikinci tercihleri bekliyor. Sürenin uzaması nedeniyle sabırsızlık da gitgide artıyor. Geçen hafta büyük bir beklenti söz konusuydu fakat duyuru gelmedi. Yeni haftadan beklentiler bir hayli yüksek... Peş peşe gelen soru ise "YKS ek tercih başvuruları ne zaman" şeklinde...
YKS ek tercih başvuruları bugün başlar mı?
Geçen yılki süreç izlendiği takdirde bu yıl YKS 2025 ek tercihlerinin 18 Eylül'de başlaması bekleniyordu fakat duyuru gelmedi. Bu hafta içi ÖSYM'nin kılavuzu yayımlayıp başvuruları başlatması bekleniyor.
YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?
2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız
YKS ek tercih ücreti ne kadar?
2025 YKS ek tercih ücreti henüz belirlenmiş değil. Kılavuzun yayımlanması ile birlikte ücretler belli olacak. Öte yandan geçen yıl YKS ek tercih ücretleri 80 lira idi.
Üniversite adayları, ÖSYM AİS üzerinden tercihlerini yapabilecek. Adaylara 24 tercih imkanı verilecek.