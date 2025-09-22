YKS ek tercih başladı mı, başvuruları ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu?

YKS ek tercih sonuçlarının üzerinden yaklaşık 1 ay geçti. Boşta kalan on binlerce üniversite adayı ikinci tercihleri bekliyor. Sürenin uzaması nedeniyle sabırsızlık da gitgide artıyor. Geçen hafta büyük bir beklenti söz konusuydu fakat duyuru gelmedi. Yeni haftadan beklentiler bir hayli yüksek... Peş peşe gelen soru ise "YKS ek tercih başvuruları ne zaman" şeklinde...