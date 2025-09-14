YKS ek tercih başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? YKS ek tercih taban puanları açıklandı mı?
Üniversite adayları YKS ek tercih başvurularını bekliyor. Her gün binlerce kişi konu hakkında bilgi almaya çalışıyor. ÖSYM'nin resmi sitesi ziyaretçi akınına uğrarken "YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt aranıyor.
YKS ek tercih on binlerin gündeminde... İlk tercihlerden istediğini elde edemeyen üniversite adayları 2. şanstan yararlanmak istiyor. Tarihler ile ilgili paylaşım yapılmaması nedeniyle aramalar çok yoğun... Gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruyor.
YKS ek tercih başvuru tarihi belli oldu mu?
ÖSYM bugün YKS ek tercih tarihleri ile ilgili bir duyuru yayımlamadı. 2024'te yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercih başvuruları 6 Eylül'de başlamıştı. Süreç aynı ilerlediği takdirde başvuruların 18 Eylül gibi başlaması beklenir.
YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?
2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız