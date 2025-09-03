YKS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ek tercih süreci için adayların meraklı bekleyişi devam ediyor. İlk yerleştirmelerde istediği programa giremeyen ya da tercih yapmayan öğrenciler, ÖSYM’den gelecek duyuruyu yakından takip ediyor. Ek tercihlerin kısa süre içinde başlaması öngörülse de net bir tarih açıklanmış değil. Bu belirsizlik nedeniyle "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu adayların gündemindeki yerini koruyor.

