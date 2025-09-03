YKS ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
YKS ek tercihler için bekleyiş sürüyor. İlk tercihlerde yerleşemeyen ya da tercih yapmayan adaylar ÖSYM'nin geçeceği duyuruya odaklanmış durumda... Beklentiler cuma gününe kadar işlemlerin başlayacağı yönünde... Net tarih bilgisi verilmemesi nedeniyle "YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu gündemde...
YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM'nin takviminde henüz net bir tarihe yer verilmedi. Geçen seneki başlama tarihi olan 6 Eylül göz önüne alındığında, bu yıl da ek yerleştirmelerin eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.