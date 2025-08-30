YKS ek tercih tarihleri üniversite adaylarının gündeminde... Sonuçlar sonrası beklentileri boşa çıkan binlerce kişi şimdi ikinci şansı bekliyor. ÖSYM'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesapları sık sık kontrol edilirken "YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu peş peşe geliyor.

YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin takviminde henüz net bir tarihe yer verilmedi. Geçen seneki başlama tarihi olan 6 Eylül göz önüne alındığında, bu yıl da ek yerleştirmelerin eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.