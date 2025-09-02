Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası yapılan ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar ve ilk tercihlerde yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci başlayacak. ÖSYM'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesabı tarih bilgisi almak isteyenler tarafından sıkça ziyaret edilirken "YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu artıyor. 1 | 3

YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM, 2025 YKS ek tercih takvimini henüz açıklamadı. Ancak geçen yıl başvurular 6 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da ek tercihlerin eylül ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.