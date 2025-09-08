YKS ek tercih başvurusu bugün mü başlıyor? ÖSYM'den YKS ek tercih boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı?
YKS ek tercih süreci heyecanla bekleniyor. Bugün yeni haftanın ilk günü ve beklentiler bir hayli yüksek... "YKS ek tercih başvurusu bugün başlar mı" sorusu sıkça geliyor. ÖSYM'nin sitesi ve sosyal medya hesapları sıkça kontrol ediliyor. İşte ayrıntılar...
YKS ek tercih başvurusu bugün en çok gündem olan konulardan birisi durumunda... Pazartesi günü itibarıyla adayların ÖSYM'nin ek tercih başvuru tarihi ile ilgili beklentileri yükseldi. Sabah saatlerinden itibaren en çok gelen sorulardan biri "YKS ek tercih başvurusu bugün mü başlıyor" şeklinde...
YKS ek tercih ne zaman başlayacak?
YKS ek tercih başvuruları ile ilgili şu dakika itibarıyla gelen resmi bir açıklama yok. Gün içinde kurumun kılavuzu yayımlaması bekleniyor.
YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?
2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız