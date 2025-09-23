YKS ek tercih başvuruları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Üniversite adayları heyecanla ÖSYM'nin geçeceği son dakika duyurusuna kilitlenmiş durumda... Tarih bilgisi hala verilmedi ve aramalar her gün sıklaşıyor. Adaylar bir duyum olup olmadığını öğrenmek amacıyla "YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" sorusunu yöneltiyor.