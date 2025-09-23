YKS ek tercih işlemleri neden başlamadı? YSK ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?
YKS ek tercih işlemleri hala başlamadı. Üniversite adayları bunun nedenini merak ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarının üzerinden yaklaşık 1 ay geçerken on binler sürekli olarak ÖSYM'nin resmi sitesini ve sosyal medya hesabını ziyaret ediyor. Son durum araştırılırken "YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu bugün de en çok yöneltilen sorular arasında...
YKS ek tercih başvuruları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Üniversite adayları heyecanla ÖSYM'nin geçeceği son dakika duyurusuna kilitlenmiş durumda... Tarih bilgisi hala verilmedi ve aramalar her gün sıklaşıyor. Adaylar bir duyum olup olmadığını öğrenmek amacıyla "YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" sorusunu yöneltiyor.
YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
2024 YKS ek tercih başvuruları, ilk tercih sonuçlarının ardından 24. günde başlamıştı. Fakat bu yıl bu süreç işlemedi. Bu hafta içinde başvuruların başlaması bekleniyor.
YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?
2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız
YKS ek tercih ücreti ne kadar?
2025 YKS ek tercih ücreti henüz belirlenmiş değil. Kılavuzun yayımlanması ile birlikte ücretler belli olacak. Öte yandan geçen yıl YKS ek tercih ücretleri 80 lira idi.
Üniversite adayları, ÖSYM AİS üzerinden tercihlerini yapabilecek. Adaylara 24 tercih imkanı verilecek.