YKS ek tercih ne zaman başlıyor? YKS k tercih için muhtemel tarih...
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binler tercih ettikleri programlara yerleşti. On binlerce kişi ise açıkta kaldı. Bu sebeple ek tercih tarihleri yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Herkesin dilinde aynı soru var: YKS ek tercih ne zaman başlıyor?
YKS ek tercih başvurusu ne zaman?
ÖSYM YKS ek tercih başvuru tarihini takviminde paylaşmadı. Geçen yıl ek tercihler 6 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl gözler eylülün ilk haftası gibi başvuruların alınması yönünde...
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.