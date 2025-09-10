YKS ek tercih olası tarihi... YKS 2025 ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS tercih sonuçları sonrası yüz binler üniversitelere yerleşti. On binlerce kişi ise herhangi bir programa yerleşemedi. ÖSYM her yıl adaylara 2. bir şans tanırken şimdi bu tarihler merak ediliyor. Her gün yöneltilen soruların başında ise "YKS 2025 ek tercihler ne zaman başlayacak" geliyor.