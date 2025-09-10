YKS ek tercih olası tarihi... YKS 2025 ek tercihler ne zaman başlayacak?
ÖSYM Ağustos ayında YKS tercih sonuçlarını açıkladı ve 53 bin 538 aday boşta kaldı. Şimdi üniversite adayları 2. imkandan yararlanarak tercihte bulunmak istiyor. Tarihler henüz bilinmiyor ve bu sebeple "YKS 2025 ek tercihler ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor.
YKS tercih sonuçları sonrası yüz binler üniversitelere yerleşti. On binlerce kişi ise herhangi bir programa yerleşemedi. ÖSYM her yıl adaylara 2. bir şans tanırken şimdi bu tarihler merak ediliyor. Her gün yöneltilen soruların başında ise "YKS 2025 ek tercihler ne zaman başlayacak" geliyor.
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
YKS ek tercih başvuruları için tarih belirtilmedi. Geçen yıl yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış ek tercih başvuruları 6 Eylül'de başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2025 YKS ek tercih işlemlerinin 18 Eylül'de başlaması bekleniyor.
YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?
2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız