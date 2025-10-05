YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih sonuçları için sabırsız bekleyiş... On binler tercihlerini yaptı sonuçları ÖSYM'den bekliyor. Tarihlerin netleşmemesi nedeniyle bir duyum almak isteyen binlerce kişi her gün "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
YKS ek tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Bugün itibarıyla başvuruların üzerinden 5 gün geçti ve adaylar sonuç tarihini yoğun şekilde araştırıyor. Yeni haftaya girilirken aramalar sıklaşırken "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.
YKS ek tercih sonuç tarihi ÖSYM'den paylaşıldı mı?
YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmış değil. 2024 yılında başvurular 11 Eylül'de son bulmuş sonuçlar 19 Eylül'de açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2025 YKS ek tercih sonuçlarının 8 Ekim'de ilan edilmesi beklenir.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.