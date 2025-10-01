YKS ek tercih sonuçları için kilit tarih! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih işlemleri sona erdi. Başvurular biter bitmez sonuç tarihi aramaları her zaman olduğu gibi yoğunlaştı. ÖSYM'nin tarih vermemesi nedeniyle adaylar süreç hakkında bilgi almak istiyor. Bu sebeple de "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
Üniversite adayları için ikinci bir şans olan YKS tercih işlemleri gece itibarıyla sona erdi. On binler büyük bir umutla tercihlerini yaptı. Taban puanlarına ve kontenjanlara göre tercihlerini yapan adaylar güzel bir üniversite kazanmak istiyor. Şimdi gözler sonuçlara çevrilmişken "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM YKS ek tercih sonuç tarihi hakkında adaylar için bir duyuru yayımlamadı. 2024 yılında başvurular 11 Eylül'de son bulmuş sonuçlar 19 Eylül'de açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2025 YKS ek tercih sonuçlarının 8 Ekim'de ilan edilmesi beklenir.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Kayıt işlemleri nasıl yapılacak?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçlarında da belirtilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.