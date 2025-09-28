YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Muhtemel tarih şöyle
YKS ek tercihleri 30 Eylül'de son buluyor. 4 gün içinde işlemlerini tamamlayanlar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Fakat ÖSYM'den sonuç tarihi paylaşımı gelmedi. Bu sebeple sıkça "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. İşte olası tarih...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ek tercih süreci 30 Eylül’de sona erecek. Adaylar için tercih işlemlerinde artık son günler yaklaşırken, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin resmi bir takvim paylaşmazken adaylar fikir edinmek adına "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den YKS ek tercih sonuç tarihine ilişkin bir bilgi geçilmedi. Fakat geçen yıl başvurular 11 Eylül'de son bulmuş sonuçlar 19 Eylül'de açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2025 YKS ek tercih sonuçlarının 8 Ekim'de ilan edilmesi beklenir.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.