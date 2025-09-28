YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Muhtemel tarih şöyle

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ek tercih süreci 30 Eylül’de sona erecek. Adaylar için tercih işlemlerinde artık son günler yaklaşırken, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin resmi bir takvim paylaşmazken adaylar fikir edinmek adına "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.