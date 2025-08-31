YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?
Üniversite programlarına ilk tercihlerinde yerleşemeyenler 2. tercih sürecini bekliyor. 53 bin 538 boş kontenjan için adaylar tercihte bulunacak. Tüm gözler ÖSYM'ye çevrilmişken "YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlıyor" soruları artıyor. İşte olası tarih...
YKS tercih sonuçları açıklandı, 659 bin 483 kişi üniversitelere yerleşti. Yüz binlerce aday ise ikinci şans olan ek tercihler için bekleyiş içerisinde... ÖSYM takviminde tarihe yer verilemezken adaylar birçok mecradan tarih bilgisine ulaşmak istiyor. Bu nedenle her dakika artan soru "YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlıyor" şeklinde...
YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM'nin takviminde henüz net bir tarihe yer verilmedi. Geçen seneki başlama tarihi olan 6 Eylül göz önüne alındığında, bu yıl da ek yerleştirmelerin eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.