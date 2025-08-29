YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? YKS ek tercih ne zaman?
YKS tercih sonuçlarında herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar şimdi ek tercih fırsatından yararlanmak istiyor. ÖSYM'den duyuru bekleyen on binler "YKS ek tercih ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. İşte geçen sene yaşanan süreçle ilgili ayrıntılar...
YKS ek tercih tarihleri on binlerce üniversite adayının gündeminde... Bu tercihlerle birlikte adaylar bir üniversiteye yerleşmek istiyor. Kritik süreç için beklenirken "YKS ek tercih ne zaman" sorusu artmaya devam ediyor.
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS’nin ek tercih sürecini büyük bir dikkatle takip ediyor. ÖSYM henüz başvuru tarihlerini resmi olarak açıklamadı. Ancak eylül ayının ilk veya ikinci haftasında tercihlerin başlaması bekleniyor.
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.