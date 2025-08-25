YKS ek tercihler ne zaman? 2025 üniversite ek tercih başvurusu ne zaman başlar?
YKS 2025 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM bugün saat 09.45'te sonuçları ilan etti. Bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar şimdi ek tercihleri bekliyor. Bu vesile ile "YKS ek tercihler ne zaman" sorusu yükseliyor. İşte muhtemel tarih...
ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını adayların erişimine açtı. Sonuç sonrası kimileri büyük bir sevinç yaşarken kimileri de büyük üzüntü yaşadı. Şimdi adaylar ikinci bir şans olan YKS ek tercihlerini beklemeye koyuldu. Sıkça yöneltilen soruların başında "YKS ek tercihler ne zaman" geliyor.
YKS ek tercih başvurusu ne zaman?
ÖSYM YKS ek tercih başvuru tarihini takviminde paylaşmadı. Geçen yıl ek tercihler 6 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl gözler eylülün ilk haftası gibi başvuruların alınması yönünde...
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.