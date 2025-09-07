YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar ve ek tercih taban puanları belli oldu?
YKS ek tercih başvuru tarihlerinin araması sürüyor. On binlerce aday işlemler için bekleyiş içerisinde... ÖSYM'nin tarihleri paylaşmaması sebebiyle ama motorları ve sosyal medyadan yoğun bir araştırma söz konusu... Bugün de yine en çok gelen sorulardan biri "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak" şeklinde... Öte yandan boş kontenjan ve taban puanları da merak ediliyor.
YKS'nin ilk tercih sonuçlarına göre istediğini elde edemeyen adaylar şimdi 2. şans olan YKS ek tercihlerini bekliyor. Geçen hafta içi beklentiler bir hayli yüksekti fakat ÖSYM duyuru geçmedi. Yeni haftaya girilirken aramalar iyice sıklaşmış durumda... "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak" sorusu art arda geliyor.
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
2025 YKS ek tercih için bugün de tarih açıklaması gelmedi. Yeni haftanın ilk gününde ÖSYM'nin kılavuzu geçmesi ve başvuruların başlaması bekleniyor.
YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?
2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız