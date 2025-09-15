YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercih taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
Üniversite adayları YKS ek tercih başvurularını bekliyor. İlk tercihlerden başarılı sonuç alamayan on binler ikinci şanstan yararlanmak istiyor. Yeni hafta ile birlikte umutlar iyice artarken "YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı" sorusu hızlanıyor.
YK ek tercih süreci için sabırsız bekleyiş devam ediyor. Eylül ayının yarısı geride kalırken adaylar artık ÖSYM'den bir açıklama bekliyor. Tarih bilgisi almak için on binler "YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı" diye soruyor.
YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?
YKS ek tercih tarihleri henüz kesinleşmedi. Geçen yıl ilk tercih sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilmiş, ek tercih başvuruları 6 Eylül'de başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde YKS 2025 ek tercihlerinin 18 Eylül gibi başlaması öngörülüyor.
YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?
2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız