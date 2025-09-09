YKS ek tercihler neden başlamadı? 2025 YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS ek tercih başvurusu için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. On binlerce üniversite adayı ikinci şanstan yararlanarak bir programa yerleşmek için sabırsızlıkla bekliyor. Her gün yoğun şekilde gelen soru "2025 YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.