YKS ek tercihler neden başlamadı? 2025 YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS ek tercihler hala başlamış değil. Adaylar heyecanla ÖSYM'den duyuru beklerken sabırsızlık da artıyor. Tarihler merak edilirken başvuruların neden başlamadığı merak ediliyor. Bugün yine en çok yöneltilen soru "2025 YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...
YKS ek tercih başvurusu için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. On binlerce üniversite adayı ikinci şanstan yararlanarak bir programa yerleşmek için sabırsızlıkla bekliyor. Her gün yoğun şekilde gelen soru "2025 YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
YKS ek tercih başvuruları için tarih belirtilmedi. Geçen yıl yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış ek tercih başvuruları 6 Eylül'de başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2025 YKS ek tercih işlemlerinin 18 Eylül'de başlaması bekleniyor.
YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?
2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız