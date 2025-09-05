YKS ek tercihleri bugün başlar mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
YKS ek tercihleri hala başlamış değil. Üniversite adayları ÖSYM'nin geçeceği son dakika duyurusunu sabırsızlıkla bekliyor. Her gün konu hakkında bilgi alınmak istenirken "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu bugün hızlanmış durumda...
YKS ek tercihler için bekleyiş devam ediyor. Beklentiler bu hafta içi kılavuzun yayımlanacağı yönündeydi fakan şu dakikaya kadar bir açıklama gelmedi. Hal böyle olunca "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM'den şu ana dek YKS ek tercih tarihi ile ilgili bir duyuru yapılmadı. Tercihlerin bugün başlamaması durumunda gözler pazartesi gününe çevrilecek.
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.