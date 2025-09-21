YKS ek tercihleri pazartesi başlayacak mı, ne zaman başlayacak? Kontenjanlar ve taban puanları belli oldu mu?
Üniversite adayları ÖSYM'den gelecek habere kilitlendi. İlk tercihlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen on binlerce kişi ikinci tercihleri bekliyor. Geçen hafta büyük bir beklenti vardı ama açıklama gelmedi. Yeni hafta ile birlikte umutlar iyice artacak. Sıkça gelen soru "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak" oluyor.
YKS ek tercih tarihleri gündem olmaya devam ediyor. Üniversite adaylar ikinci şanstan yararlanmak istiyor ve başvuru tarihlerine ulaşma peşinde... Bu nedenle aramalar her gün yapılıyor ve "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu hızlanıyor.
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS ek tercih başvuruları hakkında ÖSYM'den yeni bir duyuru gelmedi. Beklentiler geçen yılki süreç hesap edildiğinde 18 Eylül tarihinde başvuruların başlaması yönündeydi fakat gerçekleşmedi. Şimdi gözler yeni haftanın ilk gününde olacak.
YKS ek tercih taban puanları belli oldu mu?
2025 boş kontenjanları ve taban puanları kılavuz ile birlikte belli olacak. Geçen yılın taban puanlarını incelemek için tıklayınız
YKS ek tercih ücreti ne kadar?
2025 YKS ek tercih ücreti henüz belirlenmiş değil. Kılavuzun yayımlanması ile birlikte ücretler belli olacak. Öte yandan geçen yıl YKS ek tercih ücretleri 80 lira idi.
Üniversite adayları, ÖSYM AİS üzerinden tercihlerini yapabilecek. Adaylara 24 tercih imkanı verilecek.