YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite adayları bu soruya cevap arıyor. ÖSYM'nin tarih belirtmemesi nedeniyle aramalar sıklaşıyor. Yüz binler muhtemel tarihi öğrenmeye çalışıyor. İşte geçen yıl yaşanan sürece dair bilgiler...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları için şu ana dek bir duyuru yapılmadı. ÖSYM'nin en kısa zamanda sonuçları ilan etmesi bekleniyor. 2024 yılında, tercih işlemleri 4 Ağustos'ta bitmiş ve sonuçlar ise 13 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Süreç aynı işlediği takdirde tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta ilan edilmesi öngörülüyor.