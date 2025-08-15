YKS tercih sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
Üniversite adaylarının gözü kulağı ÖSYM'den gelecek müjdeli haberde... 13 Ağustos'ta biten tercih işlemleri sonrası sonuçlar iple çekiliyor. Heyecan her geçen dakika artarken aramalar sıklaşmış durumda... ÖSYM takviminde sonuç tarihine yer vermezken "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gitgide yükseliyor.
Üniversite adayları, tercih sürecinin 13 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. Sonuçların açıklanacağı tarih konusunda resmi takvimde bilgi yer almazken, adayların heyecanı giderek artıyor. "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu ise gündemdeki yerini koruyor.
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2025 yılı takviminde, YKS tercih sonuç tarihine yer verilmedi. Geçen yıl, tercih işlemleri 4 Ağustos'ta tamamlanmış ve sonuçlar ise 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.