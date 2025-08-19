YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuç tarihi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Üniversite adaylarının bir numaralı gündemi YKS tercih sonuçları... ÖSYM sonuçları her an ilan edebilir. Tarih bilgisinin daha önce paylaşılmaması nedeniyle heyecan katsayısı artıyor. Yüz binler her gün "YKS tercih sonuçları açıklandı mı" sorusuna cevap arıyor. İşte muhtemel tarih...
YKS tercihlerinin üzerinden bugün itibarıyla 6 gün geçti. Sonuç için eli kulağında diyebiliriz. Adaylar bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesabını her gün ziyaret ediliyor. Akıllardaki tek soru: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları için şu ana dek bir duyuru yapılmadı. ÖSYM'nin en kısa zamanda sonuçları ilan etmesi bekleniyor. 2024 yılında, tercih işlemleri 4 Ağustos'ta bitmiş ve sonuçlar ise 13 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Süreç aynı işlediği takdirde tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta ilan edilmesi öngörülüyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.