YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuç tarihi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

YKS tercihlerinin üzerinden bugün itibarıyla 6 gün geçti. Sonuç için eli kulağında diyebiliriz. Adaylar bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesabını her gün ziyaret ediliyor. Akıllardaki tek soru: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için şu ana dek bir duyuru yapılmadı. ÖSYM'nin en kısa zamanda sonuçları ilan etmesi bekleniyor. 2024 yılında, tercih işlemleri 4 Ağustos'ta bitmiş ve sonuçlar ise 13 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Süreç aynı işlediği takdirde tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta ilan edilmesi öngörülüyor.