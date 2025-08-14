YKS tercih sonuçları için bu tarih öne çıkıyor... İşte ÖSYM’nin açıklaması beklenen muhtemel tarih...

YKS tercihleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Tercih işlemleri biter bitmez sonuç tarihi gündem oldu. ÖSYM sonuç tarihi ve saatine ilişkin bir açıklama yapmazken adaylar konu hakkında bilgi almak için "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıkça dile getiriyor. 1 | 3

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin 2025 yılı takviminde, YKS tercih sonuç tarihine yer verilmedi. Geçen yıl, tercih işlemleri 4 Ağustos'ta tamamlanmış ve sonuçlar ise 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir. 2 | 3