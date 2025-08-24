YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den tarih paylaşımı geldi mi?

Güzel bir kariyer hedefleyen üniversite adayları bu yıl YKS'de ter döktü. Sonuçlar ilan edildi ve puana göre tercihler yapıldı. 13 Ağustos'ta sona eren tercih işlemleri sonrası yüz binler şimdi sonuçları bekliyor. Hafta içi beklentiler tavan yaparken ÖSYM'den müjdeli haber gelmedi. Şimdi tarih bilgisine ulaşmaya çalışanlar "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. 1 | 3

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercih sonuç tarihine ilişkin net bir şey söylemek şu an mümkün değil. ÖSYM'den henüz bir duyuru yok. Beklentiler yeni haftanın ilk gününde sonuçların ilan edileceği yönünde... 2 | 3