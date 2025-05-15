YKS: Üniversite sınav yerleri açıklandı mı? YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Tıp, hukuk, mühendislik, öğretmenlik gibi birçok mesleğe adım atmanın temel basamağı olan YKS için artık gün sayılıyor. Daha iyi iş olanakları ve yaşam koşulları sağlayan üniversite sınavı için heyecan dorukta... Sınava sayılı günler kala adayların dillerinden düşürmediği soru ise " YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte detaylar...

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