YKS: Üniversite sınav yerleri açıklandı mı? YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
YKS sınavı için artık sayılı haftalar kaldı. Yüz binler güzel bir üniversite için sınavda ter dökecek. Adaylar bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da ÖSYM'nin geçeceği sınav giriş yerlerini kontrol ediyor. Tarih konusunda bilgi almak isteyenlerin başvurduğu soru ise "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Tıp, hukuk, mühendislik, öğretmenlik gibi birçok mesleğe adım atmanın temel basamağı olan YKS için artık gün sayılıyor. Daha iyi iş olanakları ve yaşam koşulları sağlayan üniversite sınavı için heyecan dorukta... Sınava sayılı günler kala adayların dillerinden düşürmediği soru ise " YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte detaylar...
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den YKS sınav giriş yerleri tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl sınav yerleri 15 gün önceden ilan edilmişti. Bu yıl da aynı süreç işlerse 2025 YKS sınav giriş yerlerinin 6 Haziran Cuma günü açıklanması beklenir.
YKS ne zaman?
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15'te
Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45'te.