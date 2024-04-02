Yunanistan'a kapıda vize dönemi başladı: 7 günlük turist vizesiyle gidilecek 10 ada Türkiye kıyılarına yakın 10 Yunan adasında Türk vatandaşları için hızlı vize uygulaması başlatıldı. Türkiye'den Yunan adalarına gitmek ve Ege'de bulunan 10 adayı 7 günlük turist vizesiyle ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, hangi 10 adaya kapıda vize alarak gidileceğini araştırıyor. Peki, kapıda vize ücreti ne kadar? İşte Türkiye'den Yunanistan'a 7 günlük turist vizesiyle girebileceğiniz 10 ada.

Türkiye kıyıları yakınındaki Yunan adalarına Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık'taki Yunanistan ziyareti sırasında Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından açıklanan uygulama, iki ülke arasındaki normalleşme adımları çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun da onayını almıştı. 1 | 5

Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? 10 Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapsamında Türk vatandaşları 60 Euro ödeyerek 7 güne kadar adaları ziyaret edebilecek. DW Türkçe'nin haberine göre, girişte pasaport kontrolü ve parmak izni kaydı yapılacak. Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen'e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek, aynı şekilde Yunanistan'dan diğer Schengen ülkelerine geçişleri mümkün olmayacak. 2 | 5

İşte 7 günlük turist vizesiyle gidilecek 10 ada Uygulamanın geçerli olduğu adalar Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis olarak açıklandı. Bazı küçük adalarda kapıdan vize uygulamasının Haziran ayında başlatılması planlanıyor. 3 | 5