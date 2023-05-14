Yurdun dört bir yanında oy kullanma işlemleri başladı
Türkiye'de 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.
2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işlemleri saat 08:00 itibarıyla başladı.
YSK tarafından belirlenen oy verme saatlerine göre tüm yurtta oy verme saatleri saat 08.00-17.00 olarak uygulanacak.
Oy verme işlemlerinin bitiş saati gelmesine rağmen sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.
Saat 17:00 'dan sonra gelen seçmenler oy kullanamayacak.