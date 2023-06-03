Yurt dışı uçak yolculuğunda en pahalı rotalar belirlendi Uçak ve otobüs bileti fiyatlarının 2023'ün ilk beş ayındaki karnesi açıklandı. Enn pahalı uçak yolculuğunun 185 bin 557 TL ile Ankara'dan Arjantin'e yapıldı.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte vize başvurularında yoğunluk arttı. Geçen aylarda vizeleri onaylanmayanlar şimdi de randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor. Yurt dışına çıkmak isteyen birçok insan çözümü vizesiz seyahat edebilecekleri ülkelerde arıyor ancak yükselen bilet fiyatları hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki bölgelere gidecek yolculara engel oluyor. Online bilet platformu heybilet.com, uçak ve otobüs bileti fiyatlarının 2023'ün ilk beş ayındaki karnesini açıkladı. 1 | 10

2023'ün ilk beş ayında hem uçak hem de otobüs bileti fiyatlarında yükseliş sürüyor. Yurt dışına en pahalı uçak seyahati 185 bin 557 TL ile Ankara'dan Arjantin'in Bahia Blanca şehrine yapıldı. 2 | 10

Bunu İstanbul'dan Kuzey Hindistan'ın başkenti Leh ve Güney Kore'nin başkenti Seul'a yapılan uçuşlar izledi. 3 | 10