Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Schengen vizesine zam geliyor Schengen vize ücretinde yüzde 12 oranında artış bekleniyor. Buna göre, Schengen vizesi için temel ücret yetişkinler için 80 Euro'dan 90 Euro'ya, çocuklar için ise 40 Euro'dan 45 Euro'ya yükselecek.

Avrupa Komisyonu, Schengen vizesinin maliyetinin haziran ayında artacağını doğruladı. Vize ücretinde yüzde 12 oranında artış olacak. Schengen vizesi için temel ücret yetişkinler için 80 Euro’dan 90 Euro’ya, çocuklar için ise 40 Euro’dan 45 Euro’ya yükselecek. 1 | 5

Euronews'in haberine göre, fiyat artışından üye ülkelerdeki enflasyonu sorumlu tutan komisyon, diğer ülkelerdeki vize ücretleriyle karşılaştırıldığında ücretlerin hala "nispeten düşük" olduğunu belirtiyor. 2 | 5

Kimler Schengen vizesine ihtiyaç duyuyor?



Schengen vizesi, AB/Schengen Bölgesi'nin 90 gün kuralından yararlanamayan AB vatandaşı olmayanlar için gerekli. Bu vizeler turizm ya da aile ziyaretleri için gerekli ancak 28 Avrupa ülkesinde çalışmak için kullanılamıyor. Schengen vizesi ile herhangi bir altı aylık dönemde 90 güne kadar ziyaret edilebiliyor. 3 | 5