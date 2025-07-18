Yusuf Tekin istifa mı etti? Bakan Tekin bakanlıktan ayrıldı mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında zaman zaman istifa ettiği iddiaları ortaya atılıyor. En son LGS sınavı sonrası bu söylentiler iyice ayyuka çıkmış durumda... Peki, Bakan Tekin istifa etti mi?
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"Yusuf Tekin istifa etti" iddiaları zaman zaman dolaşıma sokuluyor. Son günlerde LGS tartışmaları nedeniyle Tekin açıklamalarda bulunurken iddialar yeniden hızlanmış durumda... Peki istifa dedikodusu doğru mu?
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Yusuf Tekin istifa etti mi?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili istifa iddiları gerçeği yansıtmıyor. Bakan Tekin görevini sürdürüyor.
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