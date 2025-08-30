Zabıt katibi alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından açılan zabıt katibi kadrolarına on binlerce adayın başvurusuyla süreç tamamlandı. Başvuruların 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından, şimdi gözler Bakanlığın açıklayacağı sonuçlarda. Başvuru takviminde tüm detayları paylaşan Adalet Bakanlığı, adayların merak ettiği "Zabıt katibi sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna da yanıt verdi. 1 | 3

Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alım sonuçları henüz açıklanmış değil. Sonuçlar 5 Eylül Cuma günü belli olacak. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. 2 | 3