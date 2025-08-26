Zabıt katibi sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalat Bakanlığı tarihleri geçti

On binlerce zabıt katibi adayı, Adalet Bakanlığının ilanı için başvuru yaptı. Başvurular 15 Ağustos'ta sona ererken sonuçlar bekleniyor. Bakanlık tüm takvimi detaylıca paylaştı. Bu tarihlere ulaşamayanlar şimdi "Zabıt katibi sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. 1 | 3

Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alım sonuçları henüz açıklanmış değil. Sonuçlar 5 Eylül Cuma günü belli olacak. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. 2 | 3