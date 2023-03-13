Zenginlerin ev almak için en çok tercih ettiği şehirler Emlak broker şirketi International Realty Group (IRG) tarafından paylaşılan veri firması Altrata'nın anketine göre, zenginlerin ev almak için en çok tercih ettiği şehirler listesinde ABD, ilk 10 sıranın 5'ini aldı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen IRG ortakları Cengiz Bayırlı ve Giovanna Guzman, anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altrata'nın anketine göre, zenginlerin ev sahibi olmak için tercih ettiği yerler listesinde ABD şehirleri, ilk 10 sıranın 5'ini, ilk 20'de ise 14 sırayı aldı. 1 | 10

Açıklamada görüşlerine yer verilen Giovanna Guzman, konut satışının devlet güvencesinde yapılması, işlemlerin kısa sürede tamamlanması, yatırımın karlı olması ve yüksek kira getirisinin ABD'de konut satışını cazip hale getirdiğini belirterek, 20 yılı aşkın süredir özellikle Miami'de yatırımcılar ile inşaat şirketlerini tanıştırdıklarını, yatırım yapmalarına, ortaklık kurmalarına aracılık ettiklerini bildirdi. 2 | 10

Guzman, son 3yıldır Türk yatırımcılardan Miami'ye yoğun talep olduğunu aktardı. IRG ortaklarından Cengiz Bayırlı da Property Invest USA şirketiyle de Maryland eyaletinde hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Yatırımcılarımıza Baltimore şehrinde hazır kiracılı konutlar satıyoruz. Evler kiracısı hazır alınıyor. Yatırımcı evrak işiyle uğraşmıyor, her şeyi onlar adına yapıyoruz. Kiraları ABD'deki hesaplarına her ayın ilk haftası yatıyor. 3 | 10