Zirve 6 yıldır değişmiyor! Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? İşte liste...

Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? 2025 yılının en güvenilir ünlüleri listesi açıklandı ve zirvede tanıdık bir isim var. Altı yıldır tahtını kimseye kaptırmayan o isim, bir kez daha zirveye yerleşerek rekorunu tazeledi. Ancak listenin geneline baktığımızda, sadece popüler olmak yetmiyor; sosyal medyada sessiz kalmak, güven kaybına yol açabiliyor. Peki, bu yıl güven testini başarıyla geçen ve ilk 10'a girenler kimler oldu? Türkiye en çok hangi ünlüye güvendi? İşte o listenin detayları...

Zirve 6 yıldır değişmiyor! Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? İşte liste... - Resim: 1

MediaCat ve Ipsos iş birliğiyle hazırlanan "Celebrity Güven Endeksi"nin 2025 sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma, halkın en çok güven duyduğu ünlü isimleri bir kez daha ortaya koydu.

Toplumsal projelerdeki katkılarıyla sıkça öne çıkan Haluk Levent, üst üste altıncı kez kamuoyunun en güvenilir isimleri arasında yer aldı.

Zirve 6 yıldır değişmiyor! Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? İşte liste... - Resim: 2

Listede yer alan diğer dikkat çekici isimler arasında, uzun süredir ekranlarda yer alan Müge Anlı, istikrarlı kişiliğiyle bilinen Kenan İmirzalıoğlu ve yıllarca müzik sektörünün en iyilerinden olan Tarkan da bulunuyor.

Peki Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? En güvenilir ünlüler sıralamasında ilk 10'a girenler kimler oldu? İşte liste...

Zirve 6 yıldır değişmiyor! Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? İşte liste... - Resim: 3

10. Beyazıt Öztürk

Zirve 6 yıldır değişmiyor! Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? İşte liste... - Resim: 4

9. Tolga Çevik

Zirve 6 yıldır değişmiyor! Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? İşte liste... - Resim: 5

8. Haluk Bilginer

Zirve 6 yıldır değişmiyor! Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? İşte liste... - Resim: 6

7. Murat Yıldırım

Zirve 6 yıldır değişmiyor! Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? İşte liste... - Resim: 7

6. Ali Sunal

Zirve 6 yıldır değişmiyor! Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? İşte liste... - Resim: 8

5. Tarkan

Zirve 6 yıldır değişmiyor! Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? İşte liste... - Resim: 9

4. Şener Şen

Zirve 6 yıldır değişmiyor! Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? İşte liste... - Resim: 10

3. Müge Anlı

Zirve 6 yıldır değişmiyor! Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? İşte liste... - Resim: 11

2. Kenan İmirzalıoğlu

Zirve 6 yıldır değişmiyor! Türkiye en çok hangi ünlüye güveniyor? İşte liste... - Resim: 12

1. Haluk Levent

