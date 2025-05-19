İşgallere karşı topyekün bir direnişin fitilini ateşleyen 19 Mayıs bugün coşkuyla kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda atılan ilk adım olarak kabul edilen bu şanlı günde vatandaşlar resmi tatil olması nedeniyle meydanlarda olmak istiyor. Akşam ise konserler ve etkinlikle deyim yerindeyse bugünü taçlandırmak istiyor. İşte ücretsiz konserler ve etkinlikler... 1 | 7

İstanbul'da 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklerin odak noktası ise Dolmabahçe Sarayı ile Beşiktaş Meydanı olacak. Dolmabahçe’den Beşiktaş’a Mustafa Kemal Yürüyüşü 19 Mayıs sabahı Dolmabahçe Sarayı’ndan başlayacak yürüyüşle Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesinin simgesel başlangıç noktalarından biri olan Dolmabahçe’de anılacak. Katılımcılar buradan Beşiktaş Meydanı’na yürüyecek. Beşiktaş Meydanı’nda Konserler Yürüyüşün ardından Beşiktaş Meydanı’nda kutlamalar konserlerle devam edecek. Redd ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak. Saraçhane’de İki Günlük Etkinlik Programı Etkinlikler sadece 19 Mayıs’la sınırlı değil. 18-19 Mayıs tarihlerinde Saraçhane’de konserler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle gençlik bayramı coşkusu yaşanacak. 2 | 7

Üsküdar Belediyesi tarafından Harem Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek etkinlikler 18 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Kutlamalar kapsamında Mor ve Ötesi sahne alacak. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Pazartesi günü Pera grubu, Çekmeköy Belediye Binası Kent Park'ta saat 21.00'de hayranlarıyla buluşacak. Ataşehir Belediyesi, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18 Mayıs Pazar günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası & Yücel Elmas Korosu 'MÜZED' sahne alacak. Konser, 19:00'da başlayacak. 17-18-19 Mayıs tarihlerinde Bakırköy 19 Mayıs Gençlik Şenliği’nde parklar, sokaklar gençliğin enerjisiyle dolacak. Dans, DJ Setup, basketbol, futbol, tenis turnuvası ve halk oyunları ile kutlamalar gerçekleştirilecek. Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer Belediyeleri de etkinlik ve DJ performansı sahneleyecek. 3 | 7