2 bin yıllık dişi canavar figürü! Medusa mozaiği tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor
Burdur Gölhisar'daki Kibyra Antik Kenti’nde bulunan Medusa mozaiği, nisan itibarıyla tekrar ziyarete açıldı. 2009'dan bu yana süren kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaik, MS 1. yüzyıla tarihleniyor ve her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
Burdur’un Gölhisar ilçesinde yer alan Kibyra Antik Kenti’nde, 2009’da başlayan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan ve yüzde 95 orijinal olarak günümüze ulaşan Medusa mozaiği, nisan ayının gelmesiyle tekrar ziyarete açıldı.
Dünyada yalnızca Kibyra Antik Kenti’nde bulunan bu eser, 'opus sectile' tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edilmiş.
Medusa mozaiği, Kibyra Antik Kenti içerisindeki Odeon’un ortasında yer alıyor. Kış aylarında iklim şartlarından korunmak amacıyla üzeri kapatılan mozaik, havaların ısınmasıyla birlikte tekrar ziyarete açıldı.
MS 1. yüzyılın ilk evrelerine tarihlenen bu eşsiz eser, mitolojide "Gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çeviren yılan saçlı, dişi canavar" olarak bilinen Medusa figürünü tasvir ediyor.