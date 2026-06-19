2 bin yıllık miras ziyaretçi rekoruna koşuyor: Hedef 100 binin üzerine çıkmak

Antik kentte geçen yıl 100 bin civarında misafiri ağırladıklarını belirten Çelikbaş, "Bu yıl da bu rakamın üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. Yaz başlangıcıyla ziyaretçilerimiz ve tur otobüslerimiz bir hayli artışa geçti. Hadrianapolis'in ören yeri olarak ilan edilmesi de ziyaretçi artışının en büyük nedenlerinden biri olarak söylenebilir. Ayrıca hem Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hem Valiliğimizin hem Eskipazar Belediyemizin tanıtım faaliyetlerinin de antik kentin iyi tanıtılmasına, ziyaretçi artışına da etken olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.