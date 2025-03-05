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  4. 2024'te en çok kazanan Hollywood yıldızları belli oldu! Yılda 88 milyon dolar!

2024'te en çok kazanan Hollywood yıldızları belli oldu! Yılda 88 milyon dolar!

Dünyaca ünlü Forbes dergisi, 2024 yılında en çok kazanan Hollywood yıldızlarını sıraladı. Listenin başında 88 milyon dolarlık net kazancıyla Dwayne Johnson yer alırken, ilk 20'deki ismin ezici çoğunluğunun erkek olması dikkat çekti. Dwayne Johnson'ı 85 milyon dolarla Ryan Reynolds, 81 milyon dolarla Kevin Hart takip etti. İşte Hollywood'da en çok kazanan ünlüler...

20. Joaquin Phoenix

Kazanç: 19 milyon dolar

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19. Scarlett Johansson

Kazanç: 21 milyon dolar

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18. Jake Gyllenhaal

Kazanç: 22 milyon dolar

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17. Denzel Washington

Kazanç: 23 milyon dolar

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