2024'te en çok kazanan Hollywood yıldızları belli oldu! Yılda 88 milyon dolar!
Dünyaca ünlü Forbes dergisi, 2024 yılında en çok kazanan Hollywood yıldızlarını sıraladı. Listenin başında 88 milyon dolarlık net kazancıyla Dwayne Johnson yer alırken, ilk 20'deki ismin ezici çoğunluğunun erkek olması dikkat çekti. Dwayne Johnson'ı 85 milyon dolarla Ryan Reynolds, 81 milyon dolarla Kevin Hart takip etti. İşte Hollywood'da en çok kazanan ünlüler...
20. Joaquin Phoenix
Kazanç: 19 milyon dolar
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19. Scarlett Johansson
Kazanç: 21 milyon dolar
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18. Jake Gyllenhaal
Kazanç: 22 milyon dolar
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17. Denzel Washington
Kazanç: 23 milyon dolar
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