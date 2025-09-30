2025'in ilk 9 ayında en çok seyredilen 10 film
2025 yılında vizyona giren ve ilk 9 ayda en çok seyredilen 10 film belli oldu. 8'i yerli, 2'si yabancı 10 filmi toplam 6 milyon 345 bin 939 kişi izledi. İzleyiciler gişeye 1 milyar 227 milyon 299 bin 754 TL bıraktı. İşte en çok seyredilen 10 film...
10- Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip
Vizyona girdiği tarih: 28 Mart 2025
Vizyonda kaldığı hafta sayısı: 22
Hasılat: 87 milyon 415 bin 931
Seyirci: 482 bin 720
9- Siccin 8
Vizyona girdiği tarih: 6 Haziran 2025
Vizyonda kaldığı hafta sayısı: 16
Hasılat: 105 milyon 454 bin 230
Seyirci: 492 bin 712
8- Aşk Sadece Bir An
Vizyona girdiği tarih: 14 Şubat 2025
Vizyonda kaldığı hafta sayısı: 17
Hasılat: 92 milyon 360 bin 869
Seyirci: 504 bin 510
7- Karantina
Vizyona girdiği tarih: 10 Ocak 2025
Vizyonda kaldığı hafta sayısı: 12
Hasılat: 89 milyon 462 bin 489
Seyirci: 514 bin 692
6- Kutsal Damacana 5: Zombi
Vizyona girdiği tarih: 17 Ocak 2025
Vizyonda kaldığı hafta sayısı: 18
Hasılat: 105 milyon 37 bin 388
Seyirci: 561 bin 730
5- Kirpi Sonic 3
Vizyona girdiği tarih: 17 Ocak 2025
Vizyonda kaldığı hafta sayısı: 20
Hasılat: 124 milyon 542 bin 672
Seyirci: 618 bin 923
4- Kardeş Takımı 2
Vizyona girdiği tarih: 10 Ocak 2025
Vizyonda kaldığı hafta sayısı: 24
Hasılat: 123 milyon 582 bin 850
Seyirci: 660 bin 932
3- ŞamPİYONlar
Vizyona girdiği tarih: 10 Ocak 2025
Vizyonda kaldığı hafta sayısı: 22
Hasılat: 106 milyon 932 bin 762
Seyirci: 702 bin 622
2- Sihirli Annem: Hepimiz Biriz
Vizyona girdiği tarih: 30 Mayıs 2025
Vizyonda kaldığı hafta sayısı: 17
Hasılat: 167 milyon 832 bin 688
Seyirci: 800 bin 612
1- Bir Minecraft Filmi
Vizyona girdiği tarih: 4 Nisan 2025
Vizyonda kaldığı hafta sayısı: 23
Hasılat: 224 milyon 677 bin 875
Seyirci: 1 milyon 6 bin 486