3 bin 400 yıllık Hitit arşivi bulundu! Tabletlerden bebek prensesin ölümü ve salgın çıktı

Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutan önemli bir arkeolojik keşif Sivas'ta gerçekleştirildi. Eski Asur ve Hitit kaynaklarında Šamuḫa adıyla bilinen Kayalıpınar'da sürdürülen kazılar, Hitit devletinin yönetiminden kraliyet ailesinin yaşadıklarına kadar pek çok bilinmeyeni gün yüzüne çıkardı.